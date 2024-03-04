Екатеринбуржцам напомнили о действиях при нападении врагов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта, ФедералПресс. Жители Екатеринбурга обратили внимание на памятки в подъездах, объясняющие порядок действий при внезапном нападении противника. Хотя их начали развешивать еще год назад, в некоторых районах они появились лишь сейчас.