Екатеринбуржцам напомнили о действиях при нападении врагов

«Памятки “Внимание всем!” появились в нескольких подъездах домов в центре Екатеринбурга. Они говорят о том, как нужно себя вести при сигнале, оповещающем об опасности», — рассказал читатель «КП-Екатеринбург».
СМИ сообщают о размещении памяток и в других микрорайонах. Примечательно, что информационная кампания стартовала еще в начале прошлого года, но многие жители города увидели такие объявления лишь сейчас.
В памятке говорится, что по сигналу экстренного оповещения нужно включить радио или телевизор либо зайти в интернет для получения инструкций.
Кроме того, жителям напомнили, что от внезапного нападения противника можно прятаться в подвалах, подземных паркингах или в метрополитене.
«ФедералПресс» ранее рассказывал о том, что екатеринбургский Герой России Сергей Воронин советует делать при атаке беспилотников.