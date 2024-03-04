Для Ростова в 2024 году закупят 50 автобусов

В этом году для Ростова приобретут 50 автобусов разной вместимости. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на главу города Алексея Логвиненко.
Для Ростова планируют закупить семь автобусов особо большой вместимости — так называемых «гармошек», 33 автобуса большого класса и 10 автобусов среднего класса.
При этом в 2024 году для Ростовской области в целом власти планируют приобрести 181 автобус. Транспорт хотят закупить за счет средств специального казначейского кредита, который предоставляют по нацпроекту.
Ранее, в декабре 2023 года Москва передала Ростову восемь автобусов-гармошек. Они работают на маршрутах № № 1А, 16, 35, 71.