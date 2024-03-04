В свердловском Минобре прокомментировали сбой при записи детей в лагеря

В Свердловской области родители пожаловались на массовый сбой при записи детей в загородные лагеря. В Министерстве образования региона подтвердили, что на сайте «Госуслуг» произошли неполадки.
— Действительно, на федеральной площадке госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно, — рассказали в Министерстве образования Свердловской области.
Однако уральцев успокоили. Все поступившие заявления будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем поступления.
Напомним, что в Свердловской области запись в загородные лагеря стартовала 4 марта в 00:00. Прием заявлений продлится до 11 марта.