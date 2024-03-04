Во время паводка в Красноярске может затопить дома, улицы и дороги

А спасатели и специалисты районных администраций проводят профилактические беседы с жителями домов частного сектора, которые расположены в зонах возможного подтопления. Горожанам напоминают, что на своих участках они должны прочистить водоотводные канавы, убрать мусор, снег и наледь, чтобы у воды в случае разлива было меньше шансов попасть в огороды, подвалы или сами дома. Также людей информируют о правилах поведения при подтоплении, в том числе о пунктах временного размещения и телефонах, куда нужно сообщить о поступлении воды.