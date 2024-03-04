Во время паводка в Красноярске может затопить дома, улицы и дороги

В Красноярске продолжается работа по профилактике весеннего паводка. В мэрии рассказали о предпринимаемых мерах, а синоптики дали прогноз о возможных угрозах.
Отмечается, что паводок в краевом центре, как правило, проходит с конца марта до середины мая. Его интенсивность зависит от погоды, состояния малых рек, количества снега в городских окрестностях, а также в центральных и южных районах края.
В первый месяц весны Среднесибирское УГМС прогнозируют температуру воздуха на 1−2 °C выше среднего значения. Специалисты говорят, что в этом году запасы снега находятся в пределах нормы, но не исключают угрозу подтоплений домов, улиц и дорог.
«Все места, где возможны подтопления частных домовладений или инфраструктурных объектов в Красноярске, известны. Специалисты ведут мониторинг уровня воды, очищают русла и берега малых рек на территории Красноярска ото льда, мусора и наносов. Чтобы максимально оперативно реагировать на ситуацию, необходимо взаимодействовать со специалистами из районов края, принимать соответствующие решения, которые позволят избежать негативных последствий паводка».
Также в городе организован регулярный контроль уровня воды под мостами. Так, сейчас обстановка на реках Бугач и Кача там оценивается как нормальная: возле улицы Бийхемская уровень воды составляет 120 см при критическом 190, возле перекрестка улиц Калинина — Камская — 70 см при критическом в 1 метр.
Все оперативные службы города уже провели учения, на которых отработали действия на случай большой воды.
А спасатели и специалисты районных администраций проводят профилактические беседы с жителями домов частного сектора, которые расположены в зонах возможного подтопления. Горожанам напоминают, что на своих участках они должны прочистить водоотводные канавы, убрать мусор, снег и наледь, чтобы у воды в случае разлива было меньше шансов попасть в огороды, подвалы или сами дома. Также людей информируют о правилах поведения при подтоплении, в том числе о пунктах временного размещения и телефонах, куда нужно сообщить о поступлении воды.