На юго-востоке Британии протестующие фермеры перекрыли движение

Кроме того, на прошлой неделе в Уэльсе тысячи фермеров пригнали тракторы к парламенту в Кардиффе. Поводом стали планы властей изменить схему предоставления субсидий — в обмен на них сельхозпроизводители теперь должны будут выделять часть земли под меры по сохранению окружающей среды, например, посадку деревьев.