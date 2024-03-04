На юго-востоке Британии протестующие фермеры перекрыли движение

«В воскресенье фермеры организовали медленную колонну в Кентербери в знак протеста против импорта продовольствия. Акция привела к транспортному затору, кульминацией которого стало перекрытие кольцевой дороги более чем 200 тракторами», — говорится в публикации.
Некоторые водители, проезжающие мимо, сигналили в поддержку фермеров, отмечает издание.
Кроме того, на прошлой неделе в Уэльсе тысячи фермеров пригнали тракторы к парламенту в Кардиффе. Поводом стали планы властей изменить схему предоставления субсидий — в обмен на них сельхозпроизводители теперь должны будут выделять часть земли под меры по сохранению окружающей среды, например, посадку деревьев.
Демонстрации британских фермеров проходят на фоне нарастающих протестов их коллег в Евросоюзе. Те требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.