Светодиодные и долговечные: на БКЛ установлены самые современные и легкие в обслуживании указатели

На Большой кольцевой линии (БКЛ) размещено свыше 2,5 тысячи указателей. Ежедневно с момента открытия метро специалисты следят за их исправностью, а во время ночных перерывов проводят необходимые работы.
Сотрудники проверяют состояние креплений, металлического короба, проводов и светодиодов, очищают элементы от загрязнений. Кроме того, на указателях обновляют информацию при изменениях транспортной инфраструктуры, например перед открытием новых линий, станций, пересадок.
«Мы тщательно заботимся обо всей огромной инфраструктуре Московского метрополитена. Большой объем работ специалисты выполняют ночью. Они проверяют техническую исправность навигационных элементов в метро и на станциях Московского центрального кольца, при необходимости обновляют информацию, чтобы пассажиры всегда могли легко ориентироваться. Мы обеспечиваем комфортные и безопасные поездки в городском транспорте по задаче Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На БКЛ установлены самые современные указатели, которые просты в обслуживании. Каждый элемент — информационное наполнение, подсветку или стекло можно заменить по отдельности.
Новые световые указатели более яркие, экономичные и долговечные, чем предыдущие конструкции. Ранее в них использовались люминесцентные лампы, а сейчас — линии светодиодов.