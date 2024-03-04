Светодиодные и долговечные: на БКЛ установлены самые современные и легкие в обслуживании указатели

«Мы тщательно заботимся обо всей огромной инфраструктуре Московского метрополитена. Большой объем работ специалисты выполняют ночью. Они проверяют техническую исправность навигационных элементов в метро и на станциях Московского центрального кольца, при необходимости обновляют информацию, чтобы пассажиры всегда могли легко ориентироваться. Мы обеспечиваем комфортные и безопасные поездки в городском транспорте по задаче Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.