В Башкирии открыли новые пункты «Молочной кухни»

«Молочная кухня» производства Башкирии появилась еще в 125 магазинах Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского и других населенных пунктов республики.
«Йогурты, творожки, молоко “Молочной кухни” теперь продаются в федеральных и республиканских торговых сетях — “Пятерочка”, “Ашан”, “Лента”, “Окей”, “Байрам”, “Ярмарка, “Полушка”, “Дворик”, “Лукошко” и других”, — рассказал глава региона.
Детям до 3 лет, кормящим матерям и беременным из малоимущих семей и семей участников СВО продукцию «Молочной кухни» выдают бесплатно.