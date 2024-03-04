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Родителям челябинских выпускников предложили сдать ЕГЭ по истории

Родителям челябинских выпускников предложили сдать ЕГЭ по истории, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что Южный Урал примет участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

В 2024 году родители смогут проверить свои знания по истории. В ходе пробного экзамены взрослые пройдут через все процедуры: регистрацию, сдачу телефонов и личных вещей ответственным лицам, предэкзаменационный контроль, заполнение бланков.

«Они смогут увидеть, как осуществляется контроль на входе, какие меры безопасности соблюдаются в пунктах проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы».

прокомментировали в областном Минобрнауки

Участники акции напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на 3−4 часа, а на более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

образование