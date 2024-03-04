Родителям челябинских выпускников предложили сдать ЕГЭ по истории

Сообщается, что Южный Урал примет участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».
В 2024 году родители смогут проверить свои знания по истории. В ходе пробного экзамены взрослые пройдут через все процедуры: регистрацию, сдачу телефонов и личных вещей ответственным лицам, предэкзаменационный контроль, заполнение бланков.
«Они смогут увидеть, как осуществляется контроль на входе, какие меры безопасности соблюдаются в пунктах проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы».
Участники акции напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на 3−4 часа, а на более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.