Родителям челябинских выпускников предложили сдать ЕГЭ по истории

Участники акции напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на 3−4 часа, а на более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.