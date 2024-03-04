Очевидец поделился кадрами новой крупной трещины на льду Байкала

Добавим, что весь февраль и начало марта на Байкале наблюдается опасная ледовая обстановка. Несмотря на предупреждения, люди продолжают выезжать на автомобилях на лед, что небезопасно для жизни. Отметим, что не все трещины отчетливого видны, часть из них легко можно не заметить и в последствие провалиться под лед. Всех отдыхающих призывают быть крайне бдительными!