В Свердловской области поддержат новыми мерами молодых учителей

В Свердловской области руководители муниципалитетов работают над подготовкой новых предложений по привлечению молодых специалистов в школы. Свои предложения главы скидывают в региональное Министерство образования и молодежной политики. Об этом в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
— Мы просим глав муниципалитетов разработать программы поддержки педагогов, прописать, какими мерами главы могут поддержать учителей, какие ресурсы для этого нужны от региона, — рассказывает министр.
По его словам, сегодня число учителей в возрасте до 35 лет в школах Свердловской области увеличилось с 21% до 26,5%. За пять лет в регионе возвели 38 школ, где появились больше 29 тысяч мест для учеников.
— В этом году капремонты проведут в 75 школах Свердловской области, — заключил Юрий Биктуганов.