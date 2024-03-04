Зачем в Омске и области завоют сирены?

«6 марта 2024 года, с 10:20 до 10:50 на территории города Омска будет проведена проверка работоспособности муниципальной системы оповещения населения. При этом прозвучит серия речевых сообщений: “Внимание всем!”, — уточнили в мэрии Омска.
Так, будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей региональной и муниципальной систем оповещения населения в автоматизированном режиме.
Как пояснили в управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города Омска, проверки систем экстренного оповещения населения проводятся в городе и области периодически по мере технической необходимости.
Омичей и гостей города просят сохранять спокойствие.