В Башкирии утвердили границы курганов в Баймакском и Иглинском районах

«Караган-5, стоянка» — расположен в Иглинском районе Башкортостана. Объект датирован началом I тысячелетия н.э. Памятник выявлен осенью 2010 года. В 2021 году проведено тщательное обследование объекта и установлены его границы. «Тауш-1, селище», «Тауш-2, селище», «Тауш-3, селище» — эти объекты расположены в Иглинском районе РБ. Памятники выявлены осенью 2010 года. Датированы III — V вв. н.э. На территориях объектов были обнаружены фрагменты керамики и кости животных.