В Башкирии утвердили границы курганов в Баймакском и Иглинском районах

Соответствующие приказы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.
Как сообщили в пресс-службе Башкультнаследия, список объектов культурного наследия с утвержденными границами и режимами использования территории пополнили:
«Карасаз-3, курганный могильник» впервые был обнаружен Н. С. Савельевым в 1996 году; «Манхар-1, одиночный курган» обнаружен Р. Б. Исмагиловым в 1971 году; «Шурале-5, одиночный курган» и «Курга-Елга-1, курганный могильник» выявлены И. М. Минеевой в 2003 году.
Эти объекты расположены в Баймакском районе республики. Они были тщательно обследованы в 2022 году сотрудниками ГБУ НПЦ для определения границ территорий.
«Караган-5, стоянка» — расположен в Иглинском районе Башкортостана. Объект датирован началом I тысячелетия н.э. Памятник выявлен осенью 2010 года. В 2021 году проведено тщательное обследование объекта и установлены его границы. «Тауш-1, селище», «Тауш-2, селище», «Тауш-3, селище» — эти объекты расположены в Иглинском районе РБ. Памятники выявлены осенью 2010 года. Датированы III — V вв. н.э. На территориях объектов были обнаружены фрагменты керамики и кости животных.
Для каждого памятника разработаны отчеты об определении границ, где отражены исчерпывающие и актуальные сведения по объекту: описание памятника, архивные, библиографические данные, географические координаты, описание прохождения границ, иллюстративные материалы.
Все памятники обладают научной, историко-культурной ценностью как важный источник информации о культуре древнего населения региона.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии «Усадьба Султанова» взята под охрану как культурный памятник.