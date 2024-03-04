В Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом

«Люди смотрят на наши цены и спрашивают, есть ли у нас совесть. А мне даже нечего им ответить — цены действительно сильно выросли, — рассказала BFM-Новосибирск хозяйка цветочного салона, попросившая не называть ее имени. — На некоторые позиции, например, на розы цены у поставщиков выросли на 40−50%. Салоны пытаются сдерживать цены, где это возможно. Логистика подорожала, доллар вырос — все в итоге ценники переписали. Местные поставщики тоже цены подняли. У них теплицы здесь, но логистические затраты все равно существенные, потому что многое заказывается из-за рубежа. Взять те же тюльпаны: луковицы привозные. Коммунальные платежи тоже выросли, подорожал газ, которым они отапливают теплицы. Поэтому нам при всем желании негде взять цветы подешевле».