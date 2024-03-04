В Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом

Жителям Новосибирска букет к 8 марта в текущем году, обойдется как минимум на 30% дороже, чем в 2023 году. Существенный рост цен отмечен во всех ценовых сегментах.
Журналист BFM-Новосибирск опросил владельцев нескольких цветочных салонов, и все подтвердили подорожание цветов. Это отмечают и клиенты, которые уже заказывают букеты к главному весеннему празднику.
«Импортных цветов меньше не стало. На новосибирском рынке по-прежнему много цветов из Голландии, Кении, Эквадора, Израиля. Если прямые поставки невозможны, везут через третьи страны, — рассказала BFM-Новосибирск владелец сети цветочных салонов “Цветы Афродиты” Ирина Мжельская. — Логистика сильно выросла в цене. Если смотреть на самые ходовые позиции на 8 марта — тюльпаны, хризантемы, розы — то рост в среднем составил 30%. На спросе это сильно не скажется, особенно в премиум-сегменте, потому что клиенты обычно заказывают букеты на определенную сумму».
«Люди смотрят на наши цены и спрашивают, есть ли у нас совесть. А мне даже нечего им ответить — цены действительно сильно выросли, — рассказала BFM-Новосибирск хозяйка цветочного салона, попросившая не называть ее имени. — На некоторые позиции, например, на розы цены у поставщиков выросли на 40−50%. Салоны пытаются сдерживать цены, где это возможно. Логистика подорожала, доллар вырос — все в итоге ценники переписали. Местные поставщики тоже цены подняли. У них теплицы здесь, но логистические затраты все равно существенные, потому что многое заказывается из-за рубежа. Взять те же тюльпаны: луковицы привозные. Коммунальные платежи тоже выросли, подорожал газ, которым они отапливают теплицы. Поэтому нам при всем желании негде взять цветы подешевле».
Стандартный минималистичный букет из трех тюльпанов в новосибирских магазинах в марте 2024 года продается по ценам от 300 до 800 рублей. Цены на импортные и российские цветы принципиально не отличаются.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о букете за 150 тысяч рублей, который заказал житель Новосибирска.