В центре Перми отремонтируют офис парка им. Горького

Согласно документации, размещенной на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, в ходе ремонта предполагается устроить ввод системы водоснабжения и отопления в здание. В 2ГИС указано, что в историческом здании на ул. Сибирской, 49, находятся администрация Центрального парка развлечений им. Горького, всесезонного курорта «Губаха», ассоциация скверов и парков «Сибирская застава» и другие организации.



По данным акта историко-культурной экспертизы, общее состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника, техническое состояние фундаментов, цоколя и конструкции наружных стен оценивается как ограничено работоспособное. Внешнее декоративное убранство объекта находится в работоспособном состоянии, а вот инженерное оборудование и сети — в неудовлетворительном. Проект предусматривает приспособление памятника для современного использования. В частности, заменят вводы системы водоснабжения и отопления в здание, устроят индивидуальный тепловой пункт, узел учета водоснабжения и прочее.



Двухэтажное Г-образное здание «с башенкой» на ул. Сибирской, 49, возвели после 1915 года. Строение является характерным образцом доходного дома начала ХХ века, выполненного с использованием архитектуры модерна. Здание связано с проживанием народного поэта Белоруссии Якуба Коласа и профессионального революционера Семена Клименко. В 1994 году объект передали в собственность ОАО «Городской парк им. Горького». В 2023 году этот памятник архитектуры уже ремонтировали, тогда в нем обновляли кровлю.