Умер Виктор Лысый, кубанский журналист

Умер кубанский журналист Виктор Лысый. Об этом сообщил глава Северского района Андрей Дорошевский. Заслуженного журналиста Кубани не стало на 82-ом году жизни.
Виктор Лысый начал писать во время службы в армии в Германии. Заметки публиковали в издании «Советская армия».
В 1991 году Виктор Лысый стал главным редактором газеты Северского района «Зори».
«Именно при нем редакция переехала в новое здание на улице Петровского, появились первые компьютеры и другое современное оборудование», — отметили в издании.
Виктор Лысый увлекался литературой, писал рассказы и повести. После выхода на пенсию издал роман «Однажды в Ялте».
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного, добрая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — написал Андрей Дорошевский в своем telegram-канале.