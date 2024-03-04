В Новосибирске назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в марте

В список попали инженеры, авиакассиры и директор отеля. Представлены вакансии, которые предполагают переезд. Например, зарплату в 220 тысяч рублей предлагают операционную директору загородного отеля на южном острове Большой гряды Курильских островов Кунашир. Руководитель с нуля откроет глэмпинги в мае 2024 года. Директору нужно будет собрать команду, выполнить работу по стратегического и тактическому развитию. У соискателя должен быть опыт в туристической сфере, а также развитые управленческие навыки.