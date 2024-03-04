В Новосибирске назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в марте 2024 года. Исследование провели аналитики портала Зарплата.ру.
В список попали инженеры, авиакассиры и директор отеля. Представлены вакансии, которые предполагают переезд. Например, зарплату в 220 тысяч рублей предлагают операционную директору загородного отеля на южном острове Большой гряды Курильских островов Кунашир. Руководитель с нуля откроет глэмпинги в мае 2024 года. Директору нужно будет собрать команду, выполнить работу по стратегического и тактическому развитию. У соискателя должен быть опыт в туристической сфере, а также развитые управленческие навыки.
Зарплату в 150 тысяч предлагают разнорабочему по уборке снега с крыш. Проектная компания ищет ведущего инженера-конструктора. Ему предлагают 120 тысяч рублей в месяц.
Управляющий магазином итальянской обуви, одежды и аксессуаров может зарабатывать до 120 тысяч рублей. Авиакассиру готовы платить от 100 тысяч рублей. От него требуется знание систем бронирования. Работодатель предлагает удаленный формат работы.
Разработчик и производитель микроэлектронных компонентов ищет инженера связи в отдел строительства и реконструкции завода с зарплатой от 100 тысяч рублей.