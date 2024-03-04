В Омске зафиксировали новый температурный рекорд по теплу

По словам руководителя Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, в последний зимний месяц в регионе отмечались значительные температурные контрасты.
«В период с 15 по 24 февраля на 12 метеостанциях наблюдалось опасное явление “аномально холодная погода” с отклонением среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10−15°, когда минимальная температура воздуха понижалась до −33…-40°. Самая низкая −40° зарегистрирована в Седельниково.
Максимальная температура воздуха повышалась до −3…+3°. Самая высокая +3° зарегистрирована в Усть-Ишиме, — сообщила Наталия Криворучко.
Синоптики также отмечают, что в Омске 9 февраля 2024 года зафиксирован новый температурный рекорд, который составил +1,8 °С. Прежний максимум +1,7° отмечался в этот день 20 лет назад — в 2004 году.
Кроме того, за месяц в области выпало больше климатической нормы осадков.