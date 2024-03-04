Многодетным в Хабаровском крае хотят помочь с одеждой для школьников

Всего в Хабаровском крае около 23 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются почти 79 тыс. детей. В регионе действует 17 мер поддержки семей, за последние два года их суммарно проиндексировали на 18,9%. Это в том числе краевой маткапитал, пособия по рождению детей, подарок новорожденному, который представляет собой коробку со всем необходимым на первое время. Многодетные семьи могут компенсировать часть расходов на газификацию жилья.