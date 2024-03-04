Многодетным в Хабаровском крае хотят помочь с одеждой для школьников

Власти Хабаровского края планируют ввести ежегодную выплату для многодетных семей для покупки одежды к школе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов рассказал, в настоящее время в правительстве прорабатывается вопрос установления в крае ежегодной единовременной выплаты в размере 5 тыс рублей для всех школьников из многодетных семей на покупку спортивной формы и другой школьной одежды.
Многодетным семьям также намерены увеличить лимит на проезд учеников школ в общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Лимит вырастет с 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Новые меры поддержки могут стать частью нацпроекта «Семья».
Всего в Хабаровском крае около 23 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются почти 79 тыс. детей. В регионе действует 17 мер поддержки семей, за последние два года их суммарно проиндексировали на 18,9%. Это в том числе краевой маткапитал, пособия по рождению детей, подарок новорожденному, который представляет собой коробку со всем необходимым на первое время. Многодетные семьи могут компенсировать часть расходов на газификацию жилья.
— Что касается масштабной программы капитальных ремонтов детских садов и общежитий профучилищ, то главы муниципалитетов уже сегодня начали подготовку проектно-сметных документаций учреждений, которые мы заявим в федеральной программе, — сказал Евгений Никонов.
В 2024 году в регионе капитально отремонтировать планируют шесть школ, расположенных в населенных пунктах Переяславка, Октябрьский, Чегдомын, Новый Ургал, Мухен, а также в Николаевске-на-Амуре. В 2025 году такие работы завершат еще в 25 учреждениях, в течение 2026 года полностью модернизируют 4 школы.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в стране будет запущен новый нацпроект «Семья», который ориентирован на повышение качества жизни семей с детьми, а также на поддержку рождаемости.