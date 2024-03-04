Определились места Кубани в рейтингах по рождаемости и смертности

Краснодарский край по итогам 2023 года занимает третье место по рождаемости и третье по количеству умерших среди субъектов России. По естественной убыли населения Кубань на четвертом месте. Коэффициент рождений и смертей на 1000 человек на Кубани выше, чем в среднем по стране.
По данным Росстата, в крае прошлом году родилось 59 9923 ребенка. Коэффициент рождаемости составил 9,1 человек на 1000 жителей. По новорожденным Кубань опередили только Москва, где родилось 120 678 человек, и Московская область, где зарегистрировано 72 735 новорожденных.
Умерло на Кубани в прошлом году 71 884 человека. Коэффициент смертности в регионе — 12,4 на 1000 жителей. Больше смертей в количественном выражении зарегистрировано в Москве (115 863) и Подмосковье (94 452).
По естественной убыли населения Краснодарский край на четвертом месте. Количество умерших превысило количество новорожденных в регионе на 18 9961 человек. Лидером по естественной убыли жителей в стране стала Ростовская область, где этот показатель составил 21 773 человека. На втором месте — Московская область — 21 717 человек, на третьем — Нижегородская область — 21 510 человек.
Естественный прирост жителей зарегистрирован только в 11 регионах страны. Лидером стал Дагестан, где на 23 835 человек родилось больше, чем умерло.
Если оценивать демографические показатели по коэффициенту на 1000 жителей, то больше всего детей родилось в Чечне — 19,7 на 1000 человек, а меньше всего в Мордовии — 5,9 человек. Самый высокий коэффициент смертности зарегистрирован в Псковской области — 16,9, самый низкий — в Ингушетии — 3,3.
Всего в России в 2023 году родилось 1,265 млн человек, а умерло — 1,306 млн человек, естественная убыль населения составила −495,3 тысячи человек. Коэффициент рождаемости на 1000 россиян составил 8,7 человек, смертности — 12 человек.