Определились места Кубани в рейтингах по рождаемости и смертности

Если оценивать демографические показатели по коэффициенту на 1000 жителей, то больше всего детей родилось в Чечне — 19,7 на 1000 человек, а меньше всего в Мордовии — 5,9 человек. Самый высокий коэффициент смертности зарегистрирован в Псковской области — 16,9, самый низкий — в Ингушетии — 3,3.