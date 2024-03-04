Температура поднимется до нуля градусов в Хабаровском крае 5 марта

В Хабаровский край пришла календарная весна. Температура воздуха повышается с каждым днем, а снег тает. На вторник, 5 марта, опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют.
В Хабаровске осадков не ожидается. Ночью 16−18 градусов ниже нуля, днем на 10 градусов ниже. Ветер юго-западный, от восьми до 13 метров в секунду.
На юге региона осадков не будет. Ночью столбики термометров опустятся до 15−20 градусов ниже нуля, днем потеплеет до минус одного — минус шести. Ветер западный усилится от шести до 11 метров в секунду.
В центре Хабаровского края снега не ожидается. Ночью температура воздуха достигнет 14−29 градусов мороза, а днем потеплеет до 1−10 градусов ниже нуля. Ветер различных направлений усилится от пяти до 11 метров в секунду.
В северной части Хабаровского края без существенных осадков. Ночью 14−29 градусов мороза, днем — от минус четырех до минус девяти градусов. Ветер западных направлений прогнозируется со скоростью от четырех до 13 метров в секунду.