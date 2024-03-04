Утренние туманы: погода в Самаре на неделю 4−10 марта 2024

Погоду в В Самарской области на этой неделе по-прежнему будет определять обширный антициклон. Солнца становится больше, но существенного потепления пока не ожидается. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 4 по 10 марта 2024 года.
По данным Приволжского УГМС, нас ждет относительно теплая неделя. Днем с понедельника по среду −1…-6 градусов, переменная облачность. В среду, 6 марта, возможен небольшой снег. Правда, по ночам все еще морозно: −1…-16 градусов. Ветер разного направления, 3−8 м/с. Ночью и утром ожидаются туманы. Прогноза на вторую половину недели нет.
Сервис Gismeteo.ru сообщает, что в Самаре будет довольно тепло для начала марта. С понедельника по пятницу днем переменная облачность, без осадков, в среднем будет −1…-5 градусов. Ночи холодные: −9…-11 градусов. В выходные немного похолодает до −6 градусов днем и пойдет снег. Ночью в выходные −16 градусов. Солнечным и ясным будет только понедельник. В остальные дни — переменная облачность.