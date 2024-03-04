Утренние туманы: погода в Самаре на неделю 4−10 марта 2024

Сервис Gismeteo.ru сообщает, что в Самаре будет довольно тепло для начала марта. С понедельника по пятницу днем переменная облачность, без осадков, в среднем будет −1…-5 градусов. Ночи холодные: −9…-11 градусов. В выходные немного похолодает до −6 градусов днем и пойдет снег. Ночью в выходные −16 градусов. Солнечным и ясным будет только понедельник. В остальные дни — переменная облачность.