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Белорусским католикам на 8 марта отменили Великий пост

Католики уже ушли на Великий пост перед Пасхой, однако в Международный женский день им разрешено пост не соблюдать.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар- Sputnik. Митрополит Минский-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский разрешил прихожанам епархии не держать на 8 марта Великий пост, об этом говорится на официальном сайте РКЦ.

В этом году Великий пост перед Пасхой у католиков начался 18 февраля. 8 марта, когда в стране отмечается Международный женский день, приходится на середину поста.

«В пятницу, 8 марта, в Международный женский день, Минско-Могилевская архиепархия предоставит диспенсацию (освобождение) от обязанности воздерживаться от употребления мясных блюд».

говорится в сообщении на сайте.

При этом у католиков в соответствии с Кодексом канонического права ст. 1251 «О днях епитимьи» во все пятницы года (если этот день не приходится на торжества) верующие должны воздерживаться от употребления мясных блюд.

В этом году митрополит Минско-Могилевский архиепископ Станевский на основании пункта 1 канона 87 «дарует диспенсацию на территории архиепископии от воздержания от употребления мясных блюд верующим старше 14 лет в пятницу, 8 марта 2024 года».

Длительный Великий пост предшествует Пасхе, которая в 2024 году отмечается у католиков 31 марта.

религии