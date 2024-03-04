Белорусским католикам на 8 марта отменили Великий пост

МИНСК, 4 мар- Sputnik. Митрополит Минский-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский разрешил прихожанам епархии не держать на 8 марта Великий пост, об этом говорится на официальном сайте РКЦ.
В этом году Великий пост перед Пасхой у католиков начался 18 февраля. 8 марта, когда в стране отмечается Международный женский день, приходится на середину поста.
«В пятницу, 8 марта, в Международный женский день, Минско-Могилевская архиепархия предоставит диспенсацию (освобождение) от обязанности воздерживаться от употребления мясных блюд».
При этом у католиков в соответствии с Кодексом канонического права ст. 1251 «О днях епитимьи» во все пятницы года (если этот день не приходится на торжества) верующие должны воздерживаться от употребления мясных блюд.
В этом году митрополит Минско-Могилевский архиепископ Станевский на основании пункта 1 канона 87 «дарует диспенсацию на территории архиепископии от воздержания от употребления мясных блюд верующим старше 14 лет в пятницу, 8 марта 2024 года».
Длительный Великий пост предшествует Пасхе, которая в 2024 году отмечается у католиков 31 марта.