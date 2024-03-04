Дверь — на замок, пакетики — в руки: как сейчас обстоят дела с дог-боксами во Владивостоке

Многие жители города попросту не привыкли к таким манипуляциям, они придерживаются мнения, что все это биологически разлагаемые материалы, еще и подпитывающие землю. Вот сделает собачка свои дела — а тут, возможно, и цветов, травы больше вырастет. Но они забывают о такой вещи, как запах. Кроме того, прохожие могут случайно наступить на отходы животных, не заметив их под ногами.