Дверь — на замок, пакетики — в руки: как сейчас обстоят дела с дог-боксами во Владивостоке

Пользователи соцсетей отметили, что детскую площадку на Североморской во Владивостоке закрыли на замок из-за нерадивых собачников, которые повадились выгуливать там своих питомцев и не убирать продукты их жизнедеятельности. Почему люди игнорируют дог-боксы и сколько их сейчас в городе, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Почему люди закрывают доступ к детским площадкам
«Озаборивание» жители сделали своими силами, чтобы дети спокойно гуляли на площадке, играли в песочнице и не находили внезапные подарки от собачек с неприятным душком. На придомовой территории есть мусорка, однако она самая обычная, для пищевых и бытовых отходов, выбрасывать полиэтиленовые пакетики с экскрементами в нее не очень удобно.
Многие жители города попросту не привыкли к таким манипуляциям, они придерживаются мнения, что все это биологически разлагаемые материалы, еще и подпитывающие землю. Вот сделает собачка свои дела — а тут, возможно, и цветов, травы больше вырастет. Но они забывают о такой вещи, как запах. Кроме того, прохожие могут случайно наступить на отходы животных, не заметив их под ногами.
Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, люди предпочитают закрыть проход к площадке или другой локации на придомовой территории. Конечно, иногда такой подход приносит неудобства — ребята не могут гулять на разных площадках и исследовать территорию около дома, довольствуясь уже приевшимися качелями или лавочкой.
Где и как гулять с собакой во Владивостоке
В администрации города отметили, что собачники могут выгуливать четвероногих друзей на трех специализированных площадках: Русская, 48, Покровский парк и Полевая, 3. Но, если возможности отвезти питомца туда нет, не беда: специальные дог-боксы, в которых можно утилизировать фекалии, находятся по следующим адресам:
Добавим, что дог-боксы таже оборудованными картонными лопаточками и бумажными пакетами, если у владельца пса не окажется их с собой. Не стоит забывать, что во время прогулки собака должна быть в ошейнике с поводком, на шлейке и в наморднике, если она крупных размеров.
В администрации Владивостока корреспонденту «КП» сообщили, что всего в городе установлено около 50 дог-боксов. Как в общественных пространствах, так и на иных территориях.
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Ранее «КП» писала, что дог-боксы поддерживают чистоту города.