Южноуральцам рассказали, как выглядит экспозиция Челябинской области на фестивале молодёжи в Сочи

Экспозиция Челябинской области состоит из объёмной карты региона, доски с открытками, которые оставляют все, кто там побывал.
Там уже оставили пожелания ребята из 50 стран.
Ещё наша область приняла участие в акции по передаче книг для библиотек новых регионов.
На фестивале побывал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он провёл встречу с членами южноуральской делегации, на которой обсудили вопросы развития молодёжного движения. Ребята выступили с предложениями о реализации в регионе ряда инициатив, а именно: создание объединений трудовой молодёжи при региональном Минпроме; проведение в Челябинске Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты стипендиального обеспечения в организациях высшего образования “Стипком”, а также организация молодёжной телевизионной передачи.
Предложенные ребятами идеи губернатор поддержал.
— Вы смогли попасть на фестиваль благодаря вашей активной позиции, — обратился к ребятам Алексей Текслер. — И для вас лично, и для страны это большое событие. Учитывая, что уже 12 марта делегаты фестиваля из других стран приедут к нам, уверен, что вы тоже подключитесь к этой работе. Общайтесь, встречайтесь. Всё это поможет нам с вами в работе по продвижению нашей страны. Вы — будущее России, поэтому создавайте его уже здесь и сейчас. Со своей стороны обещаю помощь и поддержку.
Фестиваль будет проходить в Сочи до четверга, 7 марта.
На экспозиции нашего региона также представлена 400-килограммовая инсталляция, которую изготовили златоустовские мастера. А как она выглядит, мы рассказывали в прошлом материале.