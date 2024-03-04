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Южноуральцам рассказали, как выглядит экспозиция Челябинской области на фестивале молодёжи в Сочи

Челябинская область принимает участие на Всемирном фестивале молодёжи, который проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Всего в мероприятии участвуют молодые люди из 190 стран мира, а наш регион представляет делегация из 135 ребят и 60 волонтёров, в числе которых и участники специальной военной операции. Чем удивляет гостей экспозиция Южного Урала, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Экспозиция Челябинской области состоит из объёмной карты региона, доски с открытками, которые оставляют все, кто там побывал.

Там уже оставили пожелания ребята из 50 стран.

Ещё наша область приняла участие в акции по передаче книг для библиотек новых регионов.

На фестивале побывал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он провёл встречу с членами южноуральской делегации, на которой обсудили вопросы развития молодёжного движения. Ребята выступили с предложениями о реализации в регионе ряда инициатив, а именно: создание объединений трудовой молодёжи при региональном Минпроме; проведение в Челябинске Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты стипендиального обеспечения в организациях высшего образования “Стипком”, а также организация молодёжной телевизионной передачи.

Предложенные ребятами идеи губернатор поддержал.

— Вы смогли попасть на фестиваль благодаря вашей активной позиции, — обратился к ребятам Алексей Текслер. — И для вас лично, и для страны это большое событие. Учитывая, что уже 12 марта делегаты фестиваля из других стран приедут к нам, уверен, что вы тоже подключитесь к этой работе. Общайтесь, встречайтесь. Всё это поможет нам с вами в работе по продвижению нашей страны. Вы — будущее России, поэтому создавайте его уже здесь и сейчас. Со своей стороны обещаю помощь и поддержку.

Фестиваль будет проходить в Сочи до четверга, 7 марта.

На экспозиции нашего региона также представлена 400-килограммовая инсталляция, которую изготовили златоустовские мастера. А как она выглядит, мы рассказывали в прошлом материале.