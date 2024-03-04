Южноуральцам рассказали, как выглядит экспозиция Челябинской области на фестивале молодёжи в Сочи

— Вы смогли попасть на фестиваль благодаря вашей активной позиции, — обратился к ребятам Алексей Текслер. — И для вас лично, и для страны это большое событие. Учитывая, что уже 12 марта делегаты фестиваля из других стран приедут к нам, уверен, что вы тоже подключитесь к этой работе. Общайтесь, встречайтесь. Всё это поможет нам с вами в работе по продвижению нашей страны. Вы — будущее России, поэтому создавайте его уже здесь и сейчас. Со своей стороны обещаю помощь и поддержку.