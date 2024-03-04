Испортивший памятник во Владивостоке вандал оказался мигрантом

Во Владивостоке задержали подозреваемых в повреждении архитектурного комплекса «Батарея Поспеловская». Как сообщают в региональном МВД, это молодой человек и девушка 23 лет.
Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина наносит с помощью аэрозольного баллончика надпись на памятнике. СК возбудил уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю 23-летний подозреваемый оказался уроженцем иностранного государства. Молодого человека доставят в следственный отдел по Фрунзенскому району для проведения следственных действий.