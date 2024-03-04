Искра и Марс: стали известны самые редкие имена новорожденных в Омской области

В Реестре ЗАГС назвали самые популярные и редкие имена, которые выбирали омичи для своих детей в марте.
Самыми популярными именами для мальчиков оказались: Тимофей (58 новорожденных), Михаил (57), Артём (56), Максим (53), Александр (50).
В число редких вошли такие, как Дияр, Ричард, Марс, Рамир, Ким.
В топе имен для девочек лидирует Анна (52 новорожденных). Далее следуют София (51), Ева (50), Дарья (44) и Полина (41).
Реже всего омичи называли своих дочерей такими именами, как Иветта, Мелек, Искра, Аиза и Эмила.