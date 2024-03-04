Автопробег Владивосток-Луганск побывал в Красноярске

Екатеринбуржцы проводят автопробег под девизом «Одна Родина — одна семья» в поддержку участников спецоперации на Украине. Из Владивостока он стартовал 17 февраля. Общественники уже посетили Лучегорск, Хабаровск, Биробиджан, Читу, Улан-Уде, Иркутск.
В Красноярске участники автопробега вместе с представителями ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Победы.
Члены палаты ветеранских организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края передали участникам автопробега письма, которые написали ученики лицея № 7 Красноярска, а также тактические браслеты, изготовленные мамами и вдовами погибших защитников Отечества.
После церемонии возложения цветов к Вечному огню участники автопробега Владивосток-Луганск посетили музей «Мемориал Победы» и отправились в путь — в Кемерово.