Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Автопробег Владивосток-Луганск побывал в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Палата ветеранских организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края встретила автопробег Владивосток-Луганск, который организовали участники всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» из Екатеринбурга.
Источник: Правительство Красноярского края

Екатеринбуржцы проводят автопробег под девизом «Одна Родина — одна семья» в поддержку участников спецоперации на Украине. Из Владивостока он стартовал 17 февраля. Общественники уже посетили Лучегорск, Хабаровск, Биробиджан, Читу, Улан-Уде, Иркутск.

В Красноярске участники автопробега вместе с представителями ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Победы.

Члены палаты ветеранских организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края передали участникам автопробега письма, которые написали ученики лицея № 7 Красноярска, а также тактические браслеты, изготовленные мамами и вдовами погибших защитников Отечества.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню участники автопробега Владивосток-Луганск посетили музей «Мемориал Победы» и отправились в путь — в Кемерово.

шоу