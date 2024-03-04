Санэпидслужба назвала основные нарушения в школах Беларуси

В санэпидслужбе озвучили основные нарушения, обнаруженные в школах Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В пресс-службе отметили, что 48% из обнаруженных нарушений в части организации образовательного процесса более 33% касались расписания уроков, а также факультативов.
«Отмечено недостаточное внимание к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при нахождении учащихся на продленном дне», — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в целях приведения в соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, были проинформированы администрации учреждений. Также в известность поставили исполкомы. Кроме того, были выданы предписания (рекомендации). Их выполнение находится на контроле согласно установленным срокам.