Санэпидслужба назвала основные нарушения в школах Беларуси

Согласно результатам проверок, которые были проведены в 2023/2024 учебном году и охватили более 60%, нарушения удалось обнаружить в 77,8% от числа тех, которые затронули проверки. В организации обратили внимание на то, что большинство нарушений (речь идет про 52%) касались обеспечения должных условий для обучения, однако при этом четверть из них была обусловлена недостатками материально-технического оснащения. Сказано, что ремонт требуется 74 школьным спортивным залам, 50 стадионам, а также 37 санузлам.