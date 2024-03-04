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Санэпидслужба назвала основные нарушения в школах Беларуси

В санэпидслужбе озвучили основные нарушения, выявленные при проверке школ в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

В санэпидслужбе озвучили основные нарушения, обнаруженные в школах Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Согласно результатам проверок, которые были проведены в 2023/2024 учебном году и охватили более 60%, нарушения удалось обнаружить в 77,8% от числа тех, которые затронули проверки. В организации обратили внимание на то, что большинство нарушений (речь идет про 52%) касались обеспечения должных условий для обучения, однако при этом четверть из них была обусловлена недостатками материально-технического оснащения. Сказано, что ремонт требуется 74 школьным спортивным залам, 50 стадионам, а также 37 санузлам.

В пресс-службе отметили, что 48% из обнаруженных нарушений в части организации образовательного процесса более 33% касались расписания уроков, а также факультативов.

«Отмечено недостаточное внимание к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при нахождении учащихся на продленном дне», — уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что в целях приведения в соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, были проинформированы администрации учреждений. Также в известность поставили исполкомы. Кроме того, были выданы предписания (рекомендации). Их выполнение находится на контроле согласно установленным срокам.

образование