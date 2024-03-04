Города и районы Красноярского края получат 93 новых автобуса

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков передал руководителям автотранспортных предприятий региона ключи от 87 новых автобусов. А шесть автобусов ранее направили в Норильск. Транспорт закуплен на средства специального казначейского кредита — такой инструмент обновления инфраструктуры, появился в прошлом году.
Новые транспортные средства выйдут на маршруты в городах и районах Красноярского края. Они будут перевозить пассажиров в Железногорске, Енисейске, Зеленогорске, Норильске, Богучанском и Мотыгинском и других районах региона.
Глава региона Михаил Котюков отметил, что благодаря получению этих автобусов, многие территории завершат обновление пассажирского транспорта.
Добавим, с 2021 года в Красноярском крае появились порядка 600 новых автобусов, электробусов и других средств общественного транспорта. Обновление автопарка пассажирского транспорта в регионах ведется по поручению президента Владимира Путина.