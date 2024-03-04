До середины марта тепла можно не ждать: когда на Средний Урал придет весенняя погода

Для тех, кто уже мечтает убрать в шкаф пуховик и сменить его на пальто, плохая новость. В Свердловской области настоящая весна, а не только та, что в календаре, наступит не раньше середины марта. Об этом сообщают в уральском Гидрометцентре.
По данным главного синоптика ФГБУ «Уральское УГМС» Галины Шепоренко, заморозки начнутся на второй неделе месяца.
— Начиная с 6 числа, в Свердловской области установится зимняя температура: от −10 до −15 градусов в ночное время, днем будет теплеть до −3 градусов, — рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.
Отдельные ночи ожидаются особенно холодными. Например, 10 и 11 марта возможны заморозки и до −20 градусов по Цельсию. Днем воздух будет прогреваться до −8 градусов.
— Такая обстановка ожидается примерно до середины месяца. Сильных снегопадов пока не видно. Снежок, конечно, будет. Уже 5 марта на севере и 6 марта на юге области он пройдет, но пока без интенсивных снегопадов, — подчеркнула главный синоптик уральского Гидрометцентра.
Синоптик и автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин сообщает о том, что 5 марта в Свердловскую область придет холод со стороны Арктики. Этим и объясняется похолодание на Среднем Урале.
— К утру вторника антициклон над Южным Уралом и Поволжьем, присутствовавший там практически две недели, прекратит свое существование. В такой ситуации ничто не помешает вторжению на Средний Урал арктической воздушной массы. Пик похолодания придется в ночь на 7 марта: температура воздуха по области снизится до −22..-27 градусов, — рассказал в своем Telegram-канале Алексей Пулин.
К морозам прибавится еще и ветер. В региональном МЧС предупреждают о сильных порывах. По данным спасателей, 4 марта в Свердловской области и Екатеринбурге порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Поэтому в МЧС призывают быть осторожными.