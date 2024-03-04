Прогулочные маршруты появятся вдоль набережных в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе

«Набережная в Нагатинском Затоне уже полностью обустроена. Ее протяженность составила 1,5 километра. А вот работы на набережной вдоль самого широкого изгиба Москвы-реки — на участке от Кожуховского затона и практически до Перервинского плеса — только предстоит начать. С учетом уже готового участка набережной на противоположном берегу протяженность прогулочных маршрутов составит 3,5 километра», — отметил Андрей Бочкарев.
После благоустройства набережная в Нагатинском Затоне превратилась в место, позволяющее оказаться за городом, оставаясь в мегаполисе. На территории высадили крупномерные деревья, построили уютные мостики для рыбалки.
Для горожан создали живописные маршруты для пешеходных прогулок с арт-объектами и велодорожки, а в теплый сезон здесь размещается пляжная зона с шезлонгами. На противоположном берегу реки также планируется обустроить настоящий городской курорт.
Как пояснил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, концептуально новые набережные будут представлять собой дачу в городе.
«Причальная стенка и глубина реки до четырех метров позволяют создать в Южном порту марину для яхт и катеров. Вдоль реки появится зеленый променад с местами для отдыха и магазинами. Настоящей достопримечательностью станет аквакомплекс и плавучие бани на понтонах, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде», — добавил Сергей Кузнецов.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на месте бывшей промзоны «Южный порт» появится современный городской район. Его площадь составит 644 гектара — это крупнейший проект редевелопмента в Европе.