Прогулочные маршруты появятся вдоль набережных в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе

«Набережная в Нагатинском Затоне уже полностью обустроена. Ее протяженность составила 1,5 километра. А вот работы на набережной вдоль самого широкого изгиба Москвы-реки — на участке от Кожуховского затона и практически до Перервинского плеса — только предстоит начать. С учетом уже готового участка набережной на противоположном берегу протяженность прогулочных маршрутов составит 3,5 километра», — отметил Андрей Бочкарев.