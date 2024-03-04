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В Красноярске определили места для торговли цветами к 8 Марта

Уличная торговля цветами разрешена по 49 адресам.
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске определили места, где разрешена уличная торговля цветами в 8 Марта. Об этом рассказали в мэрии города.

Торговля цветами к Международному женскому дню в этом году разрешена по 49 адресам, которые определили в администрации. Цветы можно будет купить во всех районах Красноярска.

Больше всего мест будет в Советском районе.

Продажа цветов к празднику началась с 3 марта, однако по некоторым адресам она стартует немного позднее.

Работать по адресам можно будет до 8—9 марта включительно.

В мэрии напоминают, что по окончании торговли предпринимателям потребуется убрать за собой коробки и цветочные упаковки.

За торговлю в несанкционированных местах грозит штраф.

Полный список разрешённых для торговли цветами мест можно посмотреть на сайте мэрии.

Ранее сообщалось о том, что жители Красноярска в среднем планируют потратить на букет и подарок к 8 Марта 9 тысяч рублей.

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