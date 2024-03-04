Туман мог стать причиной едкого запаха в разных частях Нижнего Новгорода

Алексей Никонов объяснил, что туман может быть влажный и сухой. Влажный туман образуется соприкосновением теплого воздуха и холодного, а сухой имеет в составе не воду, а дым, пыль и копоть. Иногда эти туманы могут смешиваться. Это происходит, когда во влажный воздух попадают определенное количества твердых частиц, вырабатываемых выхлопными или дымовыми трубами.