Туман мог стать причиной едкого запаха в разных частях Нижнего Новгорода

Возможной причиной едкого запаха в Нижнем Новгороде мог стать туман. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов в своем телеграм-канале «Бокал прессека».
По его словам, неприятный запах тумана — это обычное явление для крупного промышленного города. Напомним, что ранее жители разных районов города стали жаловаться на запах аммиака в воздухе.
Алексей Никонов объяснил, что туман может быть влажный и сухой. Влажный туман образуется соприкосновением теплого воздуха и холодного, а сухой имеет в составе не воду, а дым, пыль и копоть. Иногда эти туманы могут смешиваться. Это происходит, когда во влажный воздух попадают определенное количества твердых частиц, вырабатываемых выхлопными или дымовыми трубами.
В случае, если в выбросе содержаться вещества с неприятным запахом, то и туман приобретает соответствующий запах.