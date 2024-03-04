С рекордного тепла в заморозки. Погода в Петербурге идет на понижение

Новая неделя в Петербурге будет гораздо холоднее предыдущей. Сначала погоду в регионе определит сухой гребень скандинавского антициклона, но затем его сменит атмосферный фронт с запада. При этом обойдется без существенных осадков, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 4 марта.