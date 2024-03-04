С рекордного тепла в заморозки. Погода в Петербурге идет на понижение

Новая неделя в Петербурге будет гораздо холоднее предыдущей. Сначала погоду в регионе определит сухой гребень скандинавского антициклона, но затем его сменит атмосферный фронт с запада. При этом обойдется без существенных осадков, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 4 марта.
«Минувшая неделя в городе на Неве закончилась суточным рекордом тепла, и теперь для 3 марта он составляет +6,8 градуса. В предстоящие дни дневные температуры, за исключением дня сегодняшнего, будут лишь слегка превышать нулевую отметку», — говорит синоптик.
Понедельник станет самым теплым днем на неделе. С утра в городе выглянуло солнце, день также пройдет без осадков. Температура поднимется до +5 градусов, подует северо-восточный ветер со скоростью до 4−9 м/с.
В ночь на вторник столбики термометров опустятся до −3. Днем ожидается от 0 до +2 градусов, облачно с прояснениями, но без осадков, местами гололедица. Ветер останется прежним.
Ночь среды, 6 марта, подморозит горожан. Температура понизится до −5…-7 градусов. Дневная температура дотянет до +1. Ветер северо-западный, до 3−8 м/с.
В четверг немного потеплеет. Ночью будет около −4 градусов, днем ожидается +2. Ветер сменит направление и подует с запада.
8 марта, в пятницу, сохранится преимущественно облачная погода, но обойдется без осадков. Ночью — до −5, днем столбики термометров покажут 0… +2 градуса. Северо-западный ветер стихнет до 2−7 м/с.
Атмосферное давление сначала будет слабо расти и достигнет 774 мм рт. ст., однако к пятнице постепенно упадет до 766 мм рт. ст., что выше нормы.
По предварительному прогнозу, в выходные местами пройдет небольшой снег. Ночью ожидается небольшой морозец до −2… −4 градусов, днем же — около ноля.