В Кузбассе началось досрочное голосование на выборах Президента

«После завершения досрочного голосования избирательные бюллетени опечатают, и они будут храниться в избирательных комиссиях. Их подсчёт состоится после завершения выборов в регионе, то есть при подсчёте голосов после закрытия избирательных участков 17 марта», — говорит председатель Избиркома Кузбасса Светлана Демидова.