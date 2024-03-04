В Кузбассе началось досрочное голосование на выборах Президента

Как сообщает правительство Кузбасса, в отдалённых населённых пунктах началось досрочное голосование на выборах Президента РФ. Члены избиркома добираются до сёл на специальных автомобилях и снегоходах.
«После завершения досрочного голосования избирательные бюллетени опечатают, и они будут храниться в избирательных комиссиях. Их подсчёт состоится после завершения выборов в регионе, то есть при подсчёте голосов после закрытия избирательных участков 17 марта», — говорит председатель Избиркома Кузбасса Светлана Демидова.
Досрочно голосовать будут две тысячи жителей 14 сёл в Новокузнецком, Мысковском, Чебулинском и Яйском округе, а также в Таштагольском районе. Голосование там продлится до 10 марта.
15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы Президента РФ 2024. kuzbass.aif.ru рассказывал главное о подготовке к выборам.