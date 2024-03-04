Житель Краснодара едва не лишился Mercedes из-за 111 штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Так, водитель десятки раз нарушил правила дорожного движения. Но оплачивать штрафы владелец иномарки не спешил.
«В отношении лихача было возбуждено 111 исполнительных производств, объединенных в одно сводное. В результате было установлено местонахождение автомобиля, и на Mercedes-Benz был наложен арест», — сообщили в ФССП по краю.
Кроме того, водителя предупредили о временном лишении водительских прав. Узнав об аресте авто, владелец за несколько дней погасил весь долг. Всего он выплатил 153 тысячи 486 рублей.
«Взысканные с нарушителя средства в полном объеме перечислены в бюджет», — уточнили в ведомстве.