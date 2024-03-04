В Казани родители просят кормить их детей блинами и пельменями

Департамент организовывает питание для 169 тысяч школьников Казани. Из них 79 тысяч человек являются учениками 1−4 классов и получают бесплатное горячее питание. К льготной категории, обедающих за счет средств муниципального бюджета, отнесли 18% старшеклассников.