В Казани родители просят кормить их детей блинами и пельменями. Об этом сообщила директор городского Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.
Департамент организовывает питание для 169 тысяч школьников Казани. Из них 79 тысяч человек являются учениками 1−4 классов и получают бесплатное горячее питание. К льготной категории, обедающих за счет средств муниципального бюджета, отнесли 18% старшеклассников.
«Традиционно мы видим и экзотические предложения от родителей. Просят хурму, кашу со свежими ягодами, морожение, салат из фунчозы и жареную рыбу», — отметила Мухамедшина.
Напомним, министр образования РТ осудил детей за видеозаписи школьных конфликтов.