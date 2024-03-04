Ее Величество-женщина: праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, пройдут в Хабаровске

В 2024 году 8 марта выпадает на пятницу, а это значит, что впереди у хабаровчан длинные выходные. Это отличный повод отдохнуть всей семьей или с друзьями. Городские учреждения культуры подготовили праздничную программу мероприятий к 8 Марта. Рассказываем, куда можно сходить и где с интересом провести время.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ К 8 МАРТА В ХАБАРОВСКЕ В 2024 ГОДУ
В предстоящие выходные в Хабаровске пройдут выступления артистов, показы спектаклей, экскурсии и другие мероприятия, посвященные 8 Марта. Они начнутся за несколько дней до самого праздника и продлятся все выходные.
В краевом музее имени Н. И. Гродекова уже 6 марта в 14 часов состоится экскурсия «Музейный вайб». Чуть позже, в 16:00 начнется мастер-класс «Пишите письма». Гостям расскажут и покажут, какими были рукописные послания в 19−20 веках. На следующий день, 7 марта пройдет экскурсия «Уюту быть!». Гостей познакомят с традициями обустройства дома у разных народов.
8 марта в 14:00 в Дальневосточном художественном музее пройдет мастер-класс по созданию картины «Пион», которая украсит любой интерьер. А в 16 часов для посетителей проведут экскурсию «Шедевры Приморской картинной галереи». 8 марта для всех женщин вход в музей будет бесплатным.
Программу мероприятий к 8 марта подготовил и Хабаровский краевой театр драмы. В праздничный день в 17 часов здесь пройдет спектакль «Только для женщин», а в 19 часов — «Тест Тьюринга». 9 марта в 17:00 зрителям покажут постановку «Ромео и Джульетта», а 10 марта в 17 часов — «Калина красная».
7 марта в краевой филармонии прозвучит «Месса из Буэнос-Айреса» в исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра. Начало в 18:30. А в 16 часов 8 марта зрителей ждет музыкальная сказка Владимира Высоцкого по мотивам «Алисы в стране чудес» от Амурского камерного хора «Возрождение». 9 марта в 15:00 начнется программа «Прогулки по Парижу» от филармонического театра «Геликон», а в 17 часов — концерт «Для вас…» в исполнении ансамбля «Дальний Восток».
6 марта в 18:30 в Дворце Дружбы «Русь» пройдет концерт «Весны очарование». Здесь же до 11 марта будет работать выставка детского творчества.
В Дальневосточной научной библиотеке с 4 по 18 марта будет открыта книжная выставка «Ваше величество — Женщина» и виртуальная выставка-презентация «О, женщина… ведь нет тебя прекрасней!». 10 марта в 14 часов студенты Хабаровского института культуры, артисты города и театральной студии «На чердаке» устроят литературно-музыкальный концерт «Я знаю, что все женщины прекрасны».
В Хабаровском краевом колледже искусств 5 марта в 18:30 детская школа искусств организует концерт «Весенние цветы».
В краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина 5 марта для гостей организуют интерактивную программу «С праздником мимозы!», а также выставки «Мировая проза. Женский взгляд» и «Прекрасных женщин имена».
В краевой специализированной библиотеке для слепых 6 марта состоится событие «Весна. Цветы. Женщина».
Интересную программу к 8 Марта подготовил музей «Мир говорящих машин». 7 марта здесь пройдет вечер творчества Андрея Миронова. 9 числа будет виниловый вечер «Рок-дивы», посвященный женщинам в истории мирового рока и джаза. 10 числа здесь пройдет лекторий «Чехов, музыка, женщины».
КУДА СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ В ХАБАРОВСКЕ 8 МАРТА 2024
Праздничная программа на 8 Марта рассчитана и на юную аудиторию. Так, в музее имени Гродекова в 12:00 пройдет занятие «Воробьишка», а в музее археологии детям покажут представление «Амурские сказки. Чориль и Чольчинай».
8 марта в зоосаде «Приамурский» с 11 до 16 часов состоится аудио поздравление для всех женщин. Здесь же пройдет творческое занятие «Весенний букет для мам!». Уже 9 числа в зоосаде в 12 часов родители с детьми смогут посетить экскурсию «Мамы разные важны, мамы всем всегда нужны!».
9 марта для детей организуют занятие по оригами в Хабаровском краевом театре кукол. На уроке ребятам покажут, как сделать красивые цветы из бумаги в подарок маме или бабушке.
Это далеко не весь список мероприятий на 8 Марта в Хабаровске. Ранее мы собрали подборку мест, где можно отметить праздник с семьей, друзьями и коллегами.