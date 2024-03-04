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Ее Величество-женщина: праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, пройдут в Хабаровске

Культурную программу подготовили в Хабаровске к 8 Марта.
Источник: Комсомольская правда

В 2024 году 8 марта выпадает на пятницу, а это значит, что впереди у хабаровчан длинные выходные. Это отличный повод отдохнуть всей семьей или с друзьями. Городские учреждения культуры подготовили праздничную программу мероприятий к 8 Марта. Рассказываем, куда можно сходить и где с интересом провести время.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ К 8 МАРТА В ХАБАРОВСКЕ В 2024 ГОДУ

В предстоящие выходные в Хабаровске пройдут выступления артистов, показы спектаклей, экскурсии и другие мероприятия, посвященные 8 Марта. Они начнутся за несколько дней до самого праздника и продлятся все выходные.

В краевом музее имени Н. И. Гродекова уже 6 марта в 14 часов состоится экскурсия «Музейный вайб». Чуть позже, в 16:00 начнется мастер-класс «Пишите письма». Гостям расскажут и покажут, какими были рукописные послания в 19−20 веках. На следующий день, 7 марта пройдет экскурсия «Уюту быть!». Гостей познакомят с традициями обустройства дома у разных народов.

8 марта в 14:00 в Дальневосточном художественном музее пройдет мастер-класс по созданию картины «Пион», которая украсит любой интерьер. А в 16 часов для посетителей проведут экскурсию «Шедевры Приморской картинной галереи». 8 марта для всех женщин вход в музей будет бесплатным.

Программу мероприятий к 8 марта подготовил и Хабаровский краевой театр драмы. В праздничный день в 17 часов здесь пройдет спектакль «Только для женщин», а в 19 часов — «Тест Тьюринга». 9 марта в 17:00 зрителям покажут постановку «Ромео и Джульетта», а 10 марта в 17 часов — «Калина красная».

Хабаровский краевой академический музыкальный театр предлагает посетить премьерный концерт «Единственная моя», который состоится 9 марта в 14 и 18 часов. На сцену выйдут солисты театра и артисты Русского народного оркестра во главе с Асей Фурты.

7 марта в краевой филармонии прозвучит «Месса из Буэнос-Айреса» в исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра. Начало в 18:30. А в 16 часов 8 марта зрителей ждет музыкальная сказка Владимира Высоцкого по мотивам «Алисы в стране чудес» от Амурского камерного хора «Возрождение». 9 марта в 15:00 начнется программа «Прогулки по Парижу» от филармонического театра «Геликон», а в 17 часов — концерт «Для вас…» в исполнении ансамбля «Дальний Восток».

6 марта в 18:30 в Дворце Дружбы «Русь» пройдет концерт «Весны очарование». Здесь же до 11 марта будет работать выставка детского творчества.

В Дальневосточной научной библиотеке с 4 по 18 марта будет открыта книжная выставка «Ваше величество — Женщина» и виртуальная выставка-презентация «О, женщина… ведь нет тебя прекрасней!». 10 марта в 14 часов студенты Хабаровского института культуры, артисты города и театральной студии «На чердаке» устроят литературно-музыкальный концерт «Я знаю, что все женщины прекрасны».

В Хабаровском краевом колледже искусств 5 марта в 18:30 детская школа искусств организует концерт «Весенние цветы».

Мероприятия в честь 8 Марта в хабаровском Доме народного творчества продлятся три дня. 10 марта в каминном зале состоится вечер «Есть в марте день особый». 11 числа гостей ждут на литературно-музыкальной встрече «Ее Величество-женщина». 12 марта пройдет концерт «Весна идет, весне дорогу!».

В краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина 5 марта для гостей организуют интерактивную программу «С праздником мимозы!», а также выставки «Мировая проза. Женский взгляд» и «Прекрасных женщин имена».

В краевой специализированной библиотеке для слепых 6 марта состоится событие «Весна. Цветы. Женщина».

Интересную программу к 8 Марта подготовил музей «Мир говорящих машин». 7 марта здесь пройдет вечер творчества Андрея Миронова. 9 числа будет виниловый вечер «Рок-дивы», посвященный женщинам в истории мирового рока и джаза. 10 числа здесь пройдет лекторий «Чехов, музыка, женщины».

КУДА СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ В ХАБАРОВСКЕ 8 МАРТА 2024

Праздничная программа на 8 Марта рассчитана и на юную аудиторию. Так, в музее имени Гродекова в 12:00 пройдет занятие «Воробьишка», а в музее археологии детям покажут представление «Амурские сказки. Чориль и Чольчинай».

8 марта в зоосаде «Приамурский» с 11 до 16 часов состоится аудио поздравление для всех женщин. Здесь же пройдет творческое занятие «Весенний букет для мам!». Уже 9 числа в зоосаде в 12 часов родители с детьми смогут посетить экскурсию «Мамы разные важны, мамы всем всегда нужны!».

9 марта для детей организуют занятие по оригами в Хабаровском краевом театре кукол. На уроке ребятам покажут, как сделать красивые цветы из бумаги в подарок маме или бабушке.

Это далеко не весь список мероприятий на 8 Марта в Хабаровске. Ранее мы собрали подборку мест, где можно отметить праздник с семьей, друзьями и коллегами.

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