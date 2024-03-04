Ее Величество-женщина: праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, пройдут в Хабаровске

В 2024 году 8 марта выпадает на пятницу, а это значит, что впереди у хабаровчан длинные выходные. Это отличный повод отдохнуть всей семьей или с друзьями. Городские учреждения культуры подготовили праздничную программу мероприятий к 8 Марта. Рассказываем, куда можно сходить и где с интересом провести время.