Вернувшихся с зимовки грачей заметили на Дудергофских высотах в Петербурге

Грачи вернулись в своих гнезда на Дудергофских высотах в Петербурге после долгой зимовки. Как в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» рассказал биолог Павел Глазков, пережидают злые морозы пернатые, как правило, в Западной Европе. Однако некоторые представители птичьего семейства остаются в городе на Неве круглый год.
— Как говорится в русской народной поговорке: «Грач на горе — так и весна на дворе». А все потому, что именно эти птицы одними из первых возвращаются в наши края. Гнездятся они большими колониями, которые называются грачевниками, — рассказал специалист.
Биолог уточнил, что в одной колонии может жить несколько сот пар, а в кроне одного дерева — размещаться десятки гнезд. Кстати, место жительства птички менять не особо любят: в одних и тех же местах они существуют много десятилетий подряд. Пары образуют на всю жизнь, а после появления птенцов оба родителя ухаживают за малышами.