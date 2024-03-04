Вернувшихся с зимовки грачей заметили на Дудергофских высотах в Петербурге

Биолог уточнил, что в одной колонии может жить несколько сот пар, а в кроне одного дерева — размещаться десятки гнезд. Кстати, место жительства птички менять не особо любят: в одних и тех же местах они существуют много десятилетий подряд. Пары образуют на всю жизнь, а после появления птенцов оба родителя ухаживают за малышами.