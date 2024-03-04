Жителей Иркутска призывают вакцинировать сельхозживотных

Также отметим, что мэрия Иркутска контролирует ввоз и реализацию продукции животноводства и ее переработку из других районов области. Помимо этого, «Иркутскавтотранс» оказывает помощь в утилизации инфицированных животных — в конце февраля в Иркутский район направлены горючие материалы.