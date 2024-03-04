Жителей Иркутска призывают вакцинировать сельхозживотных

Власти Иркутска призывают владельцев сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи) провести профилактику заразного узелкового дерматита. Процедура вакцинации является бесплатной, сообщили в ОГБУ «Иркутская городская служба по борьбе с болезнями животными». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 29−00−10. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Добавим, что особое внимание профилактике заразной инфекции необходимо уделить жителям Ленинского округа, так как территория Ново-Ленино — первая по пути из Мегета, где ранее обнаружили заболевание у коров в одном из фермерских хозяйств.
В целом на территории региона действует режим функционирования чрезвычайной ситуации. По состоянию на 1 марта, зона ЧС расширена. К территориям Черемховского, Усольского, Иркутского районов добавился Ангарский горокруг.
Также отметим, что мэрия Иркутска контролирует ввоз и реализацию продукции животноводства и ее переработку из других районов области. Помимо этого, «Иркутскавтотранс» оказывает помощь в утилизации инфицированных животных — в конце февраля в Иркутский район направлены горючие материалы.