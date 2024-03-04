Минздрав Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших

«Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет, в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень “80+”. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России, — цитировал Башинформ главу государства. — На решение этих задач будет нацелен национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”. При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам».