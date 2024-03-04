Новосибирские пенсионеры добились права бесплатно ходить на каток три раза в неделю

Следует пояснить, что пенсионеры и другие льготники могли бесплатно ходить на каток и в бассейн три раза в неделю, однако с 13 февраля текущего года были внесены изменения: бесплатно покататься на коньках или поплавать в бассейне пожилые сибиряки могли всего 1 раз в неделю.
Речь идет о крытом катке, который располагается в ледовой арене «Родник» на улице Тюленина.
В областном Минспорта «Прецеденту» поясняли, что меры по сокращению бесплатных посещений были приняты в связи с переполнением бассейна и катка.
— Это было сделано для того, чтобы увеличить количество пенсионеров, которые могут посещать каток и бассейн. Раньше в бассейне было значительное переполнение, поэтому некоторые пенсионеры не могли туда попасть, — объясняли ранее в министерстве.
— В субботу нам сообщили, что теперь снова сможем ходить три раза в неделю. Это хорошая новость, мы рады, — поделилась Вера.
В пресс-службе министерства спорта Новосибирской области редакции подтвердили слова сибирячки. Теперь пенсионеры вновь могут бесплатно ходить на каток три раза в неделю.
— 27 числа документ был подписан. Всё вернули. До исполнителей информацию тоже должны были донести, — подчеркнули в Минспорта региона.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в третьем матче подряд обновлен рекорд посещаемости МФЛ. Редакция также писала о том, что каток в Центральном парке Новосибирска прекратил работу 3 марта. Читайте также: в Новосибирске сотрудники магазинов «Семейный ряд» месяцами не могут добиться расчета.
Егор САФРОНОВ.