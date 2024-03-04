Новосибирские пенсионеры добились права бесплатно ходить на каток три раза в неделю

Следует пояснить, что пенсионеры и другие льготники могли бесплатно ходить на каток и в бассейн три раза в неделю, однако с 13 февраля текущего года были внесены изменения: бесплатно покататься на коньках или поплавать в бассейне пожилые сибиряки могли всего 1 раз в неделю.