В Новосибирской области на карантин закрыли пять классов и 34 группы

Об этом 4 марта рассказали в ходе совещания в региональном правительстве. Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов указал, что в городе нет полностью закрытых образовательных учреждений. Уровень заболеваемости с наступлением весны продолжает снижаться.