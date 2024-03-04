В Новосибирской области на карантин закрыли пять классов и 34 группы

В Новосибирской области из-за вирусных заболеваний на карантин закрыли пять классов в школах и 34 группы в детских садов.
Об этом 4 марта рассказали в ходе совещания в региональном правительстве. Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов указал, что в городе нет полностью закрытых образовательных учреждений. Уровень заболеваемости с наступлением весны продолжает снижаться.
По региону школы и детские сады работают в штатном режиме.
«Частично приостановлена работа четырех классов в четырех школах, заболел 31 ребенок, в 20 детских садах 21 группа частично приостановлена, заболели 195 детей», — добавил замминистра образования Юрий Савостьянов.
Заболеваемость в целом в Новосибирской области снизилась на 25%.