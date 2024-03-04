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В Новосибирской области на карантин закрыли пять классов и 34 группы

Об этом рассказали в ходе совещания в правительстве.
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области из-за вирусных заболеваний на карантин закрыли пять классов в школах и 34 группы в детских садов.

Об этом 4 марта рассказали в ходе совещания в региональном правительстве. Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов указал, что в городе нет полностью закрытых образовательных учреждений. Уровень заболеваемости с наступлением весны продолжает снижаться.

По региону школы и детские сады работают в штатном режиме.

«Частично приостановлена работа четырех классов в четырех школах, заболел 31 ребенок, в 20 детских садах 21 группа частично приостановлена, заболели 195 детей», — добавил замминистра образования Юрий Савостьянов.

Заболеваемость в целом в Новосибирской области снизилась на 25%.