В Красноярском крае подрядчика обвиняют в сжигании собак вместо их отлова

В Туруханске Красноярского края предпринимательницу будут судить за махинации с бюджетными средствами. Об этом рассказали в прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре, в 2021—2022 году местная администрация заключила 3 контракта на отлов и содержание бродячих собак. Исполнителем контракта стала организация «Бытовик», которой руководила 58-летняя жительница Норильска.
Однако женщина решила схалтурить. Она не проводила осмотр, вакцинацию и стерилизацию животных. Свои обязанности предпринимательница решила выполнить следующим образом:
«Сотрудник снимал на телефон факт отлова собаки и сразу же снимал видео, как отпускал собаку, все это было одномоментно, без проведения с животным каких-либо манипуляций. Затем работники организации сразу умерщвляли пойманных собак, после чего сжигали тела животных на местном мусорном полигоне», — отметили в региональном ведомстве.
Уголовное дело о крупном мошенничестве направлено в Туруханский районный суд. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что благодаря прокуратуре более 300 красноярских дольщиков получат ключи от квартир.