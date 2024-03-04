В Красноярском крае подрядчика обвиняют в сжигании собак вместо их отлова

«Сотрудник снимал на телефон факт отлова собаки и сразу же снимал видео, как отпускал собаку, все это было одномоментно, без проведения с животным каких-либо манипуляций. Затем работники организации сразу умерщвляли пойманных собак, после чего сжигали тела животных на местном мусорном полигоне», — отметили в региональном ведомстве.