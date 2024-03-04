Волгоградцам рассказали о вреде муки «высшего сорта»

4 марта Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о вреде и пользе муки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, вопреки всеобщему заблуждению мука «высшего сорта» не содержит витамины (калий, магний) и клейковину. Мука первого сорта подходит для несдобной выпечки. Она богата фосфором и кальцием.
— Цвет муки высшего сорта должен быть исключительно белым, с легким кремовым оттенком. Присутствие красноватых оттенков обусловлено примесями отрубей, голубоватых оттенков -использованием не полностью созревшего зерна для помола, либо примесью сорных семян, — уточнили в ведомстве.
Хранить муку нужно в сухом и чистом месте. Лучше не покупать много продукта, чтобы он не испортился. Стоит пересыпать муку в бумажный пакет.