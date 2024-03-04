Поговорим? О мире Кристины Орбакайте, любви и свободе

После бесчисленных новостей из разных городов России об отмене концертов Кристины Орбакайте поклонники до последнего не были уверены, что выступление в Петербурге состоится. Тем не менее в первое воскресенье весны — праздник желтых цветов, который когда-то придумала Алла Пугачева — поп-звезда вышла на сцену БКЗ «Октябрьский» и пригласила зрителей в «свой мир».
То, что предшествовало выступлению, знал, кажется, даже самый далекий от творчества Орбакайте. Петербург должен был открыть целый тур под названием «На бис», но чем ближе была дата первого концерта, тем меньше в графике оставалось городов.
Первыми на «борьбу» с артисткой вышла общественная организация ветеранов «Боевое братство» Бурятии. Общественники заявляли, что артистка имеет гражданство США — «страны, финансирующей и снабжающей боеприпасами Украину». Доводы концертного директора звезды о том, что у Кристины Эдмундовны нет американского гражданства, не помогли. Концерт отменили. Затем по аналогичному сценарию поступили в Красноярске, Иркутске, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. Самыми стойкими к подобного рода обращениям оказались Москва и Петербург. Но есть нюанс. Депутат ЗакСа Константин Чебыкин добился от организаторов, чтобы 3 марта в БКЗ были приглашены семьи военнослужащих.
Возле концертной площадки традиционно дежурили сотрудники Росгвардии. Публика пришла разная — кто-то с цветами и в костюме, а кто-то — в футболке и джинсах. Не обошлось и без традиционных переглядываний между собой целых трудовых коллективов, которые оказались на разных местах партера. Как выяснила «Фонтанка», часть билетов на шоу в Петербурге на сумму в 2,5 млн рублей закупила администрация муниципального образования «Левашово». То же собирались сделать и в поселке Усть-Ижора, но после отмены концертов на Дальнем Востоке решили не раздавать жителям билеты на выступление.
Само шоу — это во многом повторение юбилейного концерта на сцене Crocus City Hall в мае 2022 года. В интро Кристина Орбакайте приглашает зрителей в свой мир, а затем на сцене появляется сама артистка с песней «Мой мир». К своим 52-м годам артистка успела обзавестись хитами почти в каждом десятилетии — «Позови меня» (1992), «Поговорим» (1993), «Без тебя» (1996), «Свет твоей любви» (2003), «Перелетная птица» (2003), «Мой мир» (2001), «Пьяная вишня» (2018), «Она» (2019) и многими другими.
Между песнями были небольшие обращения к залу. Одно из них — признание в любви к Петербургу и фанатам.
«Спасибо вашему замечательному, любимому городу Санкт-Петербургу, моему любимому БКЗ “Октябрьский” за то, что сегодня собрали нас с вами вместе, что сегодня подарили мне этот замечательный праздник. Спасибо всем поклонникам, которые поддерживают меня. Я вижу, что сегодня приехало немало людей из разных городов — я это очень ценю. Спасибо вам за вашу поддержку. Конечно, нам очень хочется, чтобы мы были ближе друг к другу, дарили друг другу больше любви, понимания, дружбы. Сегодня в этот замечательный день желтых цветов вы не только со мной, вы — с нами».
Стоит отметить, что артистка работала без фонограммы, при этом на сцене она постоянно двигалась, а шоу-балет даже успела немного пожурить за неторопливость. «Давайте быстрей. Ну, что ж вы так. Вы никуда не торопитесь? А зрители ждут. Приходится разговаривать. Ну я-то люблю, конечно, поговорить, только сейчас уже не обо всем», — отметила Кристина Орбакайте.
Второе отделение программы началось с песни, строки которой наверняка оценили бы «злопыхатели» певицы — «Без меня жить привыкай ты / Мое имя не забудь / Я Кристина Орбакайте». Хотя стоит отметить, что эта песня была выпущена за год до начала спецоперации, и, кажется, никак не говорит об эмиграции артистки или чем-то подобном. При желании можно увидеть политику и в треке 2021 года «Свобода», который тоже прозвучал на концерте 3 марта.
«Поскольку сегодня уж мы вместе в этот день, в этот вечер, сегодня звучали мои песни о любви и мире, конечно же, возьмите эти песни с собой. Они вам помогут и в трудные минуты, и в грустные минуты, ну и, конечно же, в веселые и неудобные», — так звезда сама начала шутить о своем падении на сцене БКЗ.
Как уже писала «Фонтанка», во время исполнения песни «Просто любить тебя», Кристина Орбакайте запнулась о собственный балахон из страз и упала. Виной тому стал небольшой букет из тюльпанов, который незаметно выскользнул из рук артистки и упал прямо под ноги.
«Снимайте его», — заявила Кристина, которая быстро сменила наряд прямо на сцене.
Это платье было своего рода трибьютом Алле Пугачевой, и песня, «Опять метель», была подходящая. Из репертуара примадонны зритель мог услышать в исполнении Орбакайте песни «До свидания, лето» и «Позови меня с собой».
Ну и, конечно же, день располагал к упоминанию Аллы Борисовны, поскольку это было первое воскресенье весны. Для семьи Пугачевой уже стало традицией праздновать этот день. В прошлые годы примадонна сама ходила по центру Москвы, даря прохожим жёлтые цветы, и потом праздновала наступление весны с друзьями.
Вместе с поклонниками Орбакайте прокричала «Весну разрешаем» и закончила концерт еще одной фразой мамы: «Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды для себя я и не желаю».
На удивление, часть публики не стала дожидаться, пока Кристина Орбакайте уйдет за кулисы, а начала скапливаться у выходов из зала. В программе «На бис» никто не стал просить артистку выйти на бис.
Погружался в мир Кристины Орбакайте Константин Митягин, «Фонтанка.ру».