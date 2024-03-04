Поговорим? О мире Кристины Орбакайте, любви и свободе

«Спасибо вашему замечательному, любимому городу Санкт-Петербургу, моему любимому БКЗ “Октябрьский” за то, что сегодня собрали нас с вами вместе, что сегодня подарили мне этот замечательный праздник. Спасибо всем поклонникам, которые поддерживают меня. Я вижу, что сегодня приехало немало людей из разных городов — я это очень ценю. Спасибо вам за вашу поддержку. Конечно, нам очень хочется, чтобы мы были ближе друг к другу, дарили друг другу больше любви, понимания, дружбы. Сегодня в этот замечательный день желтых цветов вы не только со мной, вы — с нами».