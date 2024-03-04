С 11 марта в Ростове-на-Дону ограничат движение по Театральному и Нансена

Частично перекрыть должны улицу Нансена (по южной стороне) от переулка Таманского до проспекта Театрального, а также проспект Театральный от улицы Нансена до Театрального, 123. Сложности с проездом в этих случаях будут связаны с работами на подземных коммуникациях.