Нижегородцы смогут без пересадок долететь до Оренбурга

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приступила к полетам из Нижнего Новгорода в Оренбург, сообщает пресс-служба аэропорта им. В. П. Чкалова.
Полеты будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и субботам на воздушных судах CRJ-200 в одноклассной компоновке.
По четвергам вылет из Оренбурга придется на 03:00, прибывать в Нижний Новгород рейс будет в 02:50. Из Нижнего Новгорода самолет будет отправляться в 03:40, в Оренбурге он сядет в 07:20.
По субботам из Оренбурга можно будет улететь в 21:25, в Нижнем Новгороде пассажиры будут в 21:00. Из столицы ПФО вылет организован в 22:00, приземлится самолет в Оренбурге в воскресенье в 01:40. Время указано местное для каждого аэропорта.