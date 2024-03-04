Нижегородцы смогут без пересадок долететь до Оренбурга

По субботам из Оренбурга можно будет улететь в 21:25, в Нижнем Новгороде пассажиры будут в 21:00. Из столицы ПФО вылет организован в 22:00, приземлится самолет в Оренбурге в воскресенье в 01:40. Время указано местное для каждого аэропорта.