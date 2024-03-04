«Вряд ли подарят красные розы». Флористы рассказали о ценах к 8 Марта

«В основном заказывают хотя бы от 50 см, а лучше 80, — говорит женщина. — Мы планирует ставить стоимость от 350 рублей за розу. Кстати, мужчины стараются дарить именно красные розы. Нам в этом году с оптового склада они даже не достались: все разобрали, поэтому мы уже говорим, не ждите, что вам подарят красные розы. Желтые не особо жалуют, они по приметам “эмблема измены”. Тюльпаны берут в основном коллегам, они у нас в районе 100−120 рублей. В прошлом году было подешевле, 80−100. Кстати, цены поднимаются из года в год не 8 Марта, а загодя, числа 3−4. Именно тогда на цветы начинается бешеный спрос: коллеги, корпоративы, любовницы, учителя, воспитатели в детсадах».