«Вряд ли подарят красные розы». Флористы рассказали о ценах к 8 Марта

В канун 8 Марта цены на цветы растут в геометрической прогрессии. Также общеизвестен факт, что спрос на них в этот день огромен. Увидев вывеску с дешевыми расценками на розы — а приобрести аж 25 штук можно по цене всего 2250 рублей, я тотчас зашла в этот магазин. Но чуда не случилось: продавец объяснил, что это — цветы для похорон. Они завяли и доживают последние дни.
Любовницы, учителя, воспитатели.
В том магазине, что торгует по акции цветами для кладбища, предложили на праздник самые разные варианты роз, тюльпанов и прочих цветов. Цена уже отличается: варьируется от 100 до 350 рублей за бутон. Продавец объяснила, что розы по стоимости зависят от размера — длины стебля. Самые дешевые, 40 см, стартуют от ста рублей, но такие на 8 Марта никто не берет.
«В основном заказывают хотя бы от 50 см, а лучше 80, — говорит женщина. — Мы планирует ставить стоимость от 350 рублей за розу. Кстати, мужчины стараются дарить именно красные розы. Нам в этом году с оптового склада они даже не достались: все разобрали, поэтому мы уже говорим, не ждите, что вам подарят красные розы. Желтые не особо жалуют, они по приметам “эмблема измены”. Тюльпаны берут в основном коллегам, они у нас в районе 100−120 рублей. В прошлом году было подешевле, 80−100. Кстати, цены поднимаются из года в год не 8 Марта, а загодя, числа 3−4. Именно тогда на цветы начинается бешеный спрос: коллеги, корпоративы, любовницы, учителя, воспитатели в детсадах».
Продавец уверяет: на розы цена последние два года стабильна. Что, например, в 2022, что в 2024 купить их можно поштучно в пределах 350.
«Плюс, конечно, оформление букета, — продолжает флорист. — И спрос прекрасный. Вот стоит полная витрина букетов готовых. Еще не 8 Марта, но их не будет за два дня сто процентов».
Королевские розы, тюльпаны, хризантемы.
В соседнем магазине, буквально в пределах одной остановки, другая концепция продажи.
«Это королевские розы, — видя мой заинтересованный взгляд, говорит продавец. — Есть и дешевле, но те, что вам, я вижу, нравятся, — отличный выбор. Это Кения, это — Голландия. Российских у нас нет, они плохо стоят».
Мне стало обидно за державу. И словоохотливая флорист пояснила: у выросших в нашей стране бутоны меньше, они раскрываются быстро и также скоро опадают. Они более натуральные, а нынче все привыкли к большому, яркому, необычному, из ряда вон.
«Вот, например, пеларгония горшечная, — флорист показывает лиловый куст. — Это королевская, у нее другая цена. А вот обычные — розовые, фиолетовые».
Поговорив с продавцом, выясняю, что оптовые поставки в Челябинск делают посредники. Это цветочные склады, которые работают под заказ. А вот привозить цветы самолетом из Европы и других стран — прерогатива других городов. В Екатеринбурге есть такой оптовик. А слово «королевский», поставленное перед любым цветком, делает его на порядок дороже собратьев.
«В прошлом году розы стартовали от 80 рублей, — говорит моя собеседница. — Это и были местные, российские. Сейчас мы их не взяли. Будут от 250, такие, что более-менее. А вот смотрите, какая шикарная эустома, только в коробке привезли. Вот она стоит 350 за один кустик, здесь их 10, этих кустов, в одной упаковке. Ее еще японской розой называют».
«Цены в этом году поднялись, но ненамного».
Так прокомментировал «АиФ-Челябинск» оптовик — один из продавцов, предлагающих букеты: «Стоимость роз повысилась на 15 рублей, тюльпанов на 10. При этом — это уже с учетом повышения к 8 Марта, то есть дороже не будет. Тюльпан оптом стоит сейчас 65 рублей при покупке от 1000 штук, речь о российском растении. Спрос на цветы очень большой».
Другой оптовый продавец региона предлагает тюльпаны по 62,5 при покупке до 1000 штук. Если берешь от 5000 цветов, то стоимость будет 53 рубля. Цветы, по словам менеджера, ответившего по телефону, выросли не значительно, причем повышение было несколько раз в течение года.
Все продали.
«АиФ-Челябинск» нашел местного производителя — Татьяна Резникова выращивает тюльпаны в теплицах в Аше. Наш, отечественный, южноуральский тюльпан женщина реализует со своего хозяйства оптом от 500 штук по 50 рублей. В розницу — по сто.
«Стоимость цветка зависит от курса евро, — говорит Резникова. — Нам повезло, на закупке луковиц евро был еще низким. По сравнению с прошлым годом стоимость подросла — в 2023-м тюльпан стартовал от 38−40 рублей оптом, в розницу — от 80. Но весной евро резко скакнул вверх, и даже по 120 в розницу тюльпаны продавались. Розы, я знаю, всегда дороже, но мы их не выращиваем из-за климатических условий. У тюльпана стоимость не варьируется от цвета бутона, всегда одна».
В этом сезоне Татьяна вырастила в своем хозяйстве 35 тысяч тюльпанов, которые были забронированы к 8 Марта еще в минувшем ноябре. А сейчас многие продавцы цветов звонят и пишут в надежде урвать хотя бы остатки, но их нет — все продано подчистую.
Елена, продавец-флорист магазина в центре Челябинска, считает цветы вечным товаром: «Я работаю два года. Собираю букеты, такие, какие бы сама хотела получить. Ни одного раза не было, чтобы букет пришлось разбирать, выбрасывать, вытаскивать завядшие цветы. Все берут! Выросли одни мужчины — им на смену пришли новые».
Но пусть цены на цветы растут, мы, женщины, все же надеемся и ждем, что в этот праздник получим заветные розы и тюльпаны от мужей, коллег, сыновей и любимых.