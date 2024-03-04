Похолодание до −20 нагрянет в Челябинскую область аккурат к мартовскому празднику

Похолодание до минус 20 ночью нагрянет в Челябинскую область аккурат к мартовскому празднику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, 5 марта будет облачно с прояснениями, в горах местами пройдет небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура ночью минус 5−10, при прояснении — до 15, днем во вторник от минус 3 до плюс 2.
В среду северо-западный ветер с локальными порывами до 14 м/с принесет похолодание: 6 марта ночью минус 8−13, в горах и низинах — до 18, днем — от нуля до минус 5 градусов. Будет облачно с прояснением, кое-где небольшой снег.
Ночью 7 марта ожидается минус 15−20, на юге — до 10 градусов. Днем в четверг будет минус 3−8. При переменной облачности без существенных осадков, ветер северо-западный, северный 3−8 м/с.
В Челябинске ночью 5 марта минус 8−10, 6 марта — 9−11, 7 марта — 17−19 градусов. Днем во вторник от нуля до плюс 2, среду — до минус 2, четверг — минус 5−7, без существенных осадков.