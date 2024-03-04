Похолодание до −20 нагрянет в Челябинскую область аккурат к мартовскому празднику

По информации синоптиков, 5 марта будет облачно с прояснениями, в горах местами пройдет небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура ночью минус 5−10, при прояснении — до 15, днем во вторник от минус 3 до плюс 2.